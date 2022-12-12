деревня Нижнеподлесные Шигали, деревня Нижнеподлесные Шигали, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижнеподлесные Шигали

Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
597Нижния Подлесные Шигали, д. удел.на пр. б. ррч. Хорновар и Шигалях.501328138128
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Нижнеподлесные ШигалиНижнеподлесные ШигалиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Дрожжановский район
188527Нижнеподлесные Шигалидеревня54°49'47°43'N-38-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Звездинское сельское поселение
92624425116д Нижнеподлесные Шигалидеревня
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