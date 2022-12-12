деревня Денгизбаево, деревня Денгизбаево, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Денгизбаево

Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Имилеевская волость
892. Денгизбаева, деревня башкир, при реке Большом Иргизе, дворов 38, жителей 490, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большечерниговский район
56280Денгизбаеводеревня52°12'с.ш.50°55'в.д.N-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большечерниговский муниципальный район, Сельское поселение Украинка
36610428106д Денгизбаеводеревня
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