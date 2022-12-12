деревня Борисово, деревня Борисово, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Борисово

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
695Павловская (пос.: Ивачева и Борисова), д.при оз. Ивачевском.6565165255Часовня православная. Мельниц 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Коштугская волость
190. Павловская (Борисова), деревня бывшая государственная, при озере Ивачевском, дворов 6, жителей 34, часовня, водяная мельница, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
686245Борисоводеревня60°32'с.ш.36°22'в.д.P-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Анхимовское сельское поселение
19622416121д Борисоводеревня
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