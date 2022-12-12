Борисово
Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
695Павловская (пос.: Ивачева и Борисова), д.при оз. Ивачевском.6565165255Часовня православная. Мельниц 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
190. Павловская (Борисова), деревня бывшая государственная, при озере Ивачевском, дворов 6, жителей 34, часовня, водяная мельница, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
686245Борисоводеревня60°32'с.ш.36°22'в.д.P-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622416121д Борисоводеревня