Линден
Ассокюльская волость, Гапсальский уезд (на 1912)
- Статус
- не существует
- Тип
- имение
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году
№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
1819.0Имение Линден27274КангроскийРеттельПредставитель мызной полиции и корчма "Параден".Показать скан