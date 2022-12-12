село Большое, село Большое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Большое

Чернянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1447Большой (Великий), хут. вл.при колодце.271564192153
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Морквинская волость
588. Большой, хутор бывший владельческий, дворов 89, жителей 642, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Чернянский район
115256Большоесело50°57'37°58'M-37-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Чернянский муниципальный район, Большанское сельское поселение
14654407101с Большоесело
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