деревня Поповское, деревня Поповское, Борисоглебский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Поповское

Борисоглебский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Высоковская волость
д. ПоповскаяIII. Общество № 320221814Переславцевский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
384986Поповскоедеревня57°13'с.ш.38°44'в.д.O-37-102
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