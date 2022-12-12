село Ивановское, село Ивановское, Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1860Ивановское, с. вл.при рч. Урге.251261244266Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Быковская волость
789. Ивановское, село бывшее владельческое, при реке Урге, дворов 111, жителей 663, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Спасский район
102876Ивановскоесело55°59'45°39'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Красноватрасский сельсовет
22651416106с Ивановскоесело
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