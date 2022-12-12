деревня Азовка новая, деревня Азовка новая, Усадская волость, Меленковский уезд (на 1905) — Familio

Азовка новая

Усадская волость, Меленковский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3182Азовка старая, д. вл.при р. Оке.282882326
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3183Азовка новая, д, вл.при р. Оке.28282292116
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Дощатинская волость
1250. Новая Азовка, деревня бывшая владельческая, при реке Оке, дворов 37, жителей 228, ярм. 15-го авг.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Досчатинская волость
3559Новая Азовка деревня30162171363
Меленковский уезд, Усадская волость
3796Азовка деревня12217163283
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