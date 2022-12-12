деревня Мироново, деревня Мироново, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Мироново

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3705Миронова (Мироносова), дер.при р. Барде.2725226175
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3706Сыропятова, дер.при р. Барде.2725
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
696627Мироноводеревня57°24'00"57°25'00"O-40-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
57624402126д Мироноводеревня
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