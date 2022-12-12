деревня Мурованка, деревня Мурованка, Березовская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Мурованка

Березовская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Витебская губерния, Невельский уезд, Березовская волость
234. Мурованка, деревня бывшая государственная, при реке Воронине, дворов 3, жителей 20, тржк. 24 июня.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Невельский уезд, Березовская волость
8МурованкадеревняВоронино, озероИвановского, православногоИвановскому сельскому обществу3
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