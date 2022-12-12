деревня Бекасово, деревня Бекасово, Юхновский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Бекасово

Юхновский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мещовский уезд
2887Быкасово (Сергиевское), с. вл.при рч. Жиздринке.401034143120Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мещовский уезд, Чемодановская волость
722. Быкасово, село бывшее владельческое, при речке Жиздренке, дворов 41, жителей 233, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Юхновский район
304436Бекасоводеревня54°39'35°31'N-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Юхновский муниципальный район, Сельское поселение деревня Чемоданово
29650448106д Бекасоводеревня
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