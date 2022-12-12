деревня Михайловка, деревня Михайловка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
5077Михайловка, д. каз.при колодцах.2217133939Почтовая станция.
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Красно-Болотовская волость
99МихайловкаДеревня23164045Мельница, 2 мелоч. лавки, каз. вин. лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Дорогобужский район
177257Михайловкадеревня54°54'00"32°58'00"N-36-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Дорогобужский муниципальный район, Усвятское сельское поселение
66614465127д Михайловкадеревня
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