деревня Конгарово, деревня Конгарово, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Конгарово

Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
858Кангаровский, ул. Каб. Его Вел.зим. при р. Белом Июсе, лет. при ключе Таштанаке.24016530101115
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Орджоникидзевский район
563508Конгароводеревня55°05'00"90°13'00"N-46-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Орджоникидзевский муниципальный район, Сельское поселение Новомарьясовский сельсовет
95620430116д Конгароводеревня
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