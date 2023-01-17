деревня Кожаевка, деревня Кожаевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кожаевка

Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1762Кожаевка, д. каз. и удел.при р. Ахтае.213881242301
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Николо-Пичкасская волость
940. Кожаевка, деревня бывшая государственная и удельная, при речке Актае, дворов 114, жителей 628

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Пичкасская волость
Кожаевка, Пичкасскойрусские984
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Спасский район
158827Кожаевкадеревня55°08'49°38'N-39-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение
92632415111д Кожаевкадеревня
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