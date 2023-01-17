деревня Пижанцы, деревня Пижанцы, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Пижанцы

Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
16014По обе стороны рч. Ексея (Пижанцы), поч. каз.при рч. Ексее.9530197093
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Новоторъяльский район
715422Пижанцыдеревня57°01'48°40'O-39-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Новоторъяльский муниципальный район, Пектубаевское сельское поселение
88636435251д Пижанцыдеревня
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