деревня Алохновская, деревня Алохновская, Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1886) — Familio

Алохновская

Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
791Алохновская, д.при р. Онеге.119½247678
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Посадная волость
366. Алеховская (Ярпема), деревня бывшая государственная, при реке Онеге, дворов 31, жителей 186, часовня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close