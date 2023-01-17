Юркино
Черностанская волость, Любимский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2166Юркино, сц. вл.при р. Соти.351561012Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
952. Юркино, деревня бывшая владельческая, при речке Соти, дворов 5, жителей 27, столярн. маст.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЮркиноV. Комаровское общество67415—Корчкодомский приходПоказать скан