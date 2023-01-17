село Перекоповка, село Перекоповка, Сумська область (на 2018) — Familio

Перекоповка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
4059Перекоповка, с. вл. и каз.при р. Суле.191745815031652Церковь православная 1. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Бобриковая волость
967. Перекоповка, село бывшее государственное, при реке Суле, дворов 578, жителей 3400, церковь православная, школа, 5 питейных домов, 4 лавки, баз. по понед. и четверг., Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Перекоповская волость
1.0Перекоповка селоПерекоповское козаков185886181200206019804040

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21780Перекопівкаселоцентр сільської радир-н Роменськийсільрада Перекопівська
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