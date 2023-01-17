Фомкино
Шаховская, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4422Фомкино, сц. вл.при рр. Рузе и Житахе.502527112111Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Фомкино546Московско-Виндавская железная дорога, станция Шаховская. 1826Помещичья усадьба Е. К. Романовской.
Усадьба Е. П. Романовской, при д. Фомкиной48619—
Усадьба С. Е. Смирнова, при д. Фомкиной50821—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46253Фомкинодеревня55°53'с.ш.35°37'в.д.N-36-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46787000786д Фомкинодеревня