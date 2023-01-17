село Шикмамаево, село Шикмамаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Шикмамаево

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2205Шикманаева, деревня.при рч. Зыче.652195282269Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Печное ремесло.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Ахметевская волость
1083. Шакманаева, деревня бывшая государственная, при речке Зыче, дворов 112, жителей 610, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Ахметевская волость
21Шикмамаево, д. при реч. Зы че, на прос. дор., мечеть, медр., х.-зап. маг., 2 бак. лав., обдир., 2 вод. мел., при них сушил. и обдирка 623187480477Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
190184Шикмамаевосело55°28'52°15'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Нижнебишевское сельское поселение
92627454116с Шикмамаевосело
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