Шикмамаево
Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2205Шикманаева, деревня.при рч. Зыче.652195282269Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Печное ремесло.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1083. Шакманаева, деревня бывшая государственная, при речке Зыче, дворов 112, жителей 610, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
21Шикмамаево, д. при реч. Зы че, на прос. дор., мечеть, медр., х.-зап. маг., 2 бак. лав., обдир., 2 вод. мел., при них сушил. и обдирка 623187480477Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190184Шикмамаевосело55°28'52°15'N-39-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92627454116с Шикмамаевосело
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