деревня Андреевка, деревня Андреевка, Никольская волость, Белебеевский уезд (на 1906) — Familio

Андреевка

Никольская волость, Белебеевский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
818Андреевка (Петровская, Щиголева), деревня.при рч. Тюльгазе.11020175361Р. —
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Никольская волость
4Андреевка, д. на реч. Тюльгаза, на прос. дор., х.-з. маг.10015267274Земледелие
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