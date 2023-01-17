деревня Сидчиково, деревня Сидчиково, Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Сидчиково

Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Богословско-Новиковская волость
деревня Сидчиково«Покровско-Марфинское» почт.-тел. отд.3510
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