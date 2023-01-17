село Мацковцы, село Мацковцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Мацковцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2883Мацковцы, с. вл. и казач.при р. Суле.2328139519527Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Велико-Селецкая волость
575. Мацковцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 267, жителей 1024, церковь православная, питейный дом, 12 ветряных мельниц, маслобойный Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Лубенская волость
18.0Мацковцы селоМацковское козаков1313278282105007257401465

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18680Мацківціселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Мацковецька
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