деревня Милашово, деревня Милашово, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Милашово

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Друйская волость
113. Милашево, деревня бывшая владельческая, при озере Иделто, дворов 11, жителей 151, волостное правление (уездный город в 40 верстах), школа, корчма

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Друйская волость
Милошево, д., оз. Идолта, жит. 148 (64 м. 82 ж.), дес. 201, у. гор. 44 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бальбиново 24 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д Милашово79

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д. Милашово57
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