Милашово
Миорский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
113. Милашево, деревня бывшая владельческая, при озере Иделто, дворов 11, жителей 151, волостное правление (уездный город в 40 верстах), школа, корчма
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Милошево, д., оз. Идолта, жит. 148 (64 м. 82 ж.), дес. 201, у. гор. 44 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бальбиново 24 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Милашово79
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Милашово57