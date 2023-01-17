деревня 1-е Мурзино, деревня 1-е Мурзино, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

1-е Мурзино

Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Бурзянская 1-я волость
420. Мурзина (Тавастыбурзян), деревня бывшая государственная, при кл. Землянке, дворов 41, жителей 328, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район
5250271-е Мурзинодеревня52°19'00"58°13'00"N-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Уфимский сельсовет
80655445121д 1-е Мурзинодеревня
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