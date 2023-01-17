деревня Абдаево, деревня Абдаево, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Абдаево

Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2524Абдаева (Сухарка-сола), д. каз. (5)при безымянных ключах.703449197163Близь деревни каменоломни.
Показать скан

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Себе-Усадская волость
Абдаева (Обда-сола), Себе-Усадскойчеремисы251
Показать скан
Обда-сола, Себе-Усадскойсм. Абдаева.
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Моркинский район
218751Абдаеводеревня56°23'48°47'O-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, Коркатовское сельское поселение
88632425106д Абдаеводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close