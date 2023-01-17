село Иваново под г. Рыбинском, село Иваново под г. Рыбинском, Ивановская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Иваново под г. Рыбинском

Ивановская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8357Иваново под г. Рыбинском (Ильинское), с. вл.при колодцах.2462835Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Ивановская волость
79. Иваново под Рыбинском, село бывшее владельческое, дворов 5, жителей 25, волостное правление (уездный город в 2 верстах), церковь православная, часовня. В 1 версте — с Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Ивановская волость
с. Иваново III. Ивановское общество283334Ивановский приход
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