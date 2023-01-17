Иваново под г. Рыбинском
Ивановская волость, Рыбинский уезд (на 1901)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8357Иваново под г. Рыбинском (Ильинское), с. вл.при колодцах.2462835Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
79. Иваново под Рыбинском, село бывшее владельческое, дворов 5, жителей 25, волостное правление (уездный город в 2 верстах), церковь православная, часовня. В 1 версте — с Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Иваново III. Ивановское общество28333—4Ивановский приходПоказать скан