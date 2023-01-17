станция Вышегор, станция Вышегор, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Вышегор

Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Вышегорская волость
134ВышегорПолустанция железной дороги272782 мелочн. лавки, 2 склада лесных.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
215304Вышегорст.(нп)55°06'00"33°02'00"N-36-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Вышегорское сельское поселение
66641425156ст Вышегорстанция
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