деревня Вишни, деревня Вишни, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Вишни

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Мошевская волость
13Дер. Вишнипроселочнойруч. без наз. Мокрянск. с. об. 68287285Мошевского пр. 19566
18Колон. Дмитрополье (она-же Жировка и Вишни)проселочнойколодцеевр. Мошевск. общ. 298иуд. 19065

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Бороньковский сельсовет
д Вишни43

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Бороньковский сельсовет
д. Вишни33
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