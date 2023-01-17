деревня Александровская, деревня Александровская, Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Александровская

Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4977Александровская (Большая Ланская, Лонская), д. вл.при колодце.404082822
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Редкинская волость
Александровка Б. д.423 стан3044 участок37почтовое отделение Редкино.
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