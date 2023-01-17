село Ивашково, село Ивашково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ивашково

Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
1023Ивашково, с. каз.при рч. Пер, прудах и колодцах.4015326699Церквей православных 2 Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость
657. Ивашково, деревня бывшая государственная, при речке Халдеевке, дворов 23, жителей 127, 2 церкви православных, ярмарка 23-го мая.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Ильинская волость
с. ИвашковоXIII. Назарьевское общество635530Ивашковский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ростовский район
387935Ивашковосело57°23'с.ш.39°26'в.д.O-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, Сельское поселение Семибратово
78637447366с Ивашковосело
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