Дзау
Поселок Дзау, Дзауский район (на 2015)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Варианты названий
- ჯავა
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Джава
Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года
НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Поселок Дзау211110061105
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
поселок городского типа Джава2208210551