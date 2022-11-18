посёлок городского типа Дзау, посёлок городского типа Дзау, Поселок Дзау, Дзауский район (на 2015) — Familio

Дзау

Поселок Дзау, Дзауский район (на 2015)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
ჯავა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тифлисская губерния, Горийский уезд, Джавское сельское общество
село Джава

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Дзауский район, Поселок Дзау
Поселок Дзау211110061105

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Юго-осетинская автономная область, Джавский район
поселок городского типа Джава2208210551
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