деревня Зауполовница, деревня Зауполовница, Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Зауполовница

Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
3488Зауполовница, д.при рч. Зауполовнице.1733993956Хорошевское волостное правление. Училище. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Хорошевская волость
1058. Зауполовница, деревня бывшая владельческая, при речке Зауполовке, дворов 8, жителей 70, почтовая станция

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Хорошевская волость
Зауполовница д.рч. ЗауполовкаВят.18118107384684с.-х. раб., извоз
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Вохомский район
349270Зауполовницадеревня58°54'00"46°22'00"O-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Вохомский муниципальный район, Бельковское сельское поселение
34606404226д Зауполовницадеревня
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