хутор Ивченково, хутор Ивченково, Каменский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ивченково

Каменский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Каменский район
617426Ивченковохутор50°41'с.ш.39°33'в.д.M-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Каменский муниципальный район, Сончинское сельское поселение
20617435106х Ивченковохутор
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