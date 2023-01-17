деревня Акулово, деревня Акулово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Акулово

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5993Большое Окулово, д. вл.при колодцах и пруде.3225103434
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5994Малое Окулово, д. вл.при колодцах и пруде.322541012
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Рыжиковская волость
д. Окулово [По клир. вед. Окулова два: Бол. и Мал.; в 1-м — 10 дв., во 2-м — 4 дв.]X. Окуловское общество814317Архангельский на Касти приход [В Даниловском уезде]
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
385137Акуловодеревня58°02'с.ш.40°01'в.д.O-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
78615420526д Акуловодеревня
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