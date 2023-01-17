село Грушевка, село Грушевка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Грушевка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1270Грушевка, д. вл.при р. Буге.905071294291Завод винокуренный. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Романко-Валковская волость
357. Грушевка, деревня бывшая владельческая, при реке Буге, дворов 138, жителей 764, школа, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16434Грушівкаселоцентр сільської радир-н Первомайськийсільрада Грушівська
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