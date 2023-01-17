Рогачевщина
Щучинский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Рогачевщизна, им. (Романовского), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 100, у. гор. 68 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Гродно 45 в.
Рогачевщизна, д., жит. 52 (29 м. 23 ж.), дес. 42, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Рогачевщина8
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Рогачевщина9