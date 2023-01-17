деревня Никиткино, деревня Никиткино, Кадомский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Никиткино

Кадомский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2442Никиткино, сц. каз. и вл.при рч. Чуриловке.721025106143
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Новосельская волость
1049. Никиткино, село бывшее государственное, дворов 29, жителей 194, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Новосельская волость
деревня Никиткино«Кадомская» п.-т. кон.7210
Темниковский уезд, Преображенская волость
село Никиткино«Кадомская» п.-т. кон.7210

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Кадомский район
1008Никиткинодеревня54°37'с.ш.42°20'в.д.N-38-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Кадомский муниципальный район, Восходское сельское поселение
61606405141д Никиткинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close