посёлок городского типа Коротыч, посёлок городского типа Коротыч, Харківська область (на 2018) — Familio

Коротыч

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
115Коротич, с. вл.при безымянном ручье.1717125323380Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Коротичанская волость
36. Коротич, село бывшее владельческое, дворов 218, жителей 1111, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 2 лавки. В 5 в. винок. з. с пар. Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24795Коротичселище міського типуцентр селищної радир-н ХарківськийКоротичанська селищна рада
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