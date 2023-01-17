село Средняя Борзя, село Средняя Борзя, Калганский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Средняя Борзя

Калганский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Зоргольское станичное общество
286Средне-Борзинский пос.Крестьянских дворов: 46. Остальных дворов: 8. Всех дворов: 54. 620

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Калганский район
20866Средняя Борзясело50°55'119°29'M-50-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Калганский муниципальный район, Средне-Борзинское сельское поселение
76618466101с Средняя Борзясело
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