Населенное место

Гаркуши 1-е, з., жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 16,48, у. гор. 59 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Глубокое 6 в.

Гаркуши 2-е, з., жит. 25 (12 м. 13 ж.), дес. 34,36, раз. см. пред.