деревня Муртыш Баш, деревня Муртыш Баш, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Муртыш Баш

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2011Муртыш-баш, деревня.при рч. Муртышке.6321158450451Т. 105 - 103. Б. 345 - 348. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Альмет-Муллинская волость
1041. Муртышбаш, деревня бывшая государственная, при речке Муртышке, дворов 175, жителей 981, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Альметь-Муллинская волость
10Муртыш-Баш, д. при реч. Куганай, на прос. дор., 2 мечети, медр., 3 бак. лав., х.-зап. маг., 2 вод. мел.604269538544Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
188546Муртыш Башдеревня55°14'52°33'N-39-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Иляксазское сельское поселение
92653420111д Муртыш Башдеревня
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