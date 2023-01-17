деревня Пучихино, деревня Пучихино, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Пучихино

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6698Пучихино, д. каз.при рч. Печморе.34155370
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Ванчуговская волость
29Пучихино251

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
283931Пучихинодеревня57°24'37°32'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000655д Пучихинодеревня
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