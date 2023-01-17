село Новосельцево, село Новосельцево, Вольский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Новосельцево

Вольский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
973Новосильцево (Никольское, Кочелай), с. вл.при р. Кочелае.7012100313333Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Короваевская волость
419. Новосильцево, село бывшее владельческое, при речке Качелае, дворов 128, жителей 774, церковь православная, часовня
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