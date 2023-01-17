деревня Валгма, деревня Валгма, Paide linn, Järva maakond (на 2022) — Familio

Валгма

Paide linn, Järva maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Вейсенштейнский уезд, Мексгофская волость
1688.0Деревня Вальгма17528110ВейсенштейнскийВейсенштейн
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Järva maakond, Paide linn
Valgma külaküla
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