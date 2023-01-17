деревня Язвинки, деревня Язвинки, Лунинецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Язвинки

Лунинецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Кожангородецкая волость
574. Язвин, село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 51, жителей 448, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Кожан-Городецкая волость
Язвинки, имение1011279908
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Язвинки, село7911151279968
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Лунинецкий район, Дворецкий сельсовет
д Язвинки1000

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Лунинецкий район, Дворецкий сельсовет
д. Язвинки419
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