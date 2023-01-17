деревня Нарат-Асты, деревня Нарат-Асты, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нарат-Асты

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2218Наратасты, деревня.при рч. Игине.655038130149Т. — Мельница водяная. Делание саней и дровней.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Языковская волость
6Нарат-Асты, д. при реч. Ишне, 1 кл. мин. шк., вод. мел., вин. лав.64797267263Земледелие и извозный промысел

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
НаратастыНарат-АстыТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
189502Нарат-Астыдеревня55°17'52°29'N-39-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Чукмарлинское сельское поселение
92653480106д Нарат-Астыдеревня
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