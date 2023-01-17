село Коржёвая Слобода, село Коржёвая Слобода, Черкаська область (на 2018) — Familio

Коржёвая Слобода

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Ладыжинская волость
1233. Коржева Слобода, деревня бывшая владельческая, дворов 62, жителей 462, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Ладыжинская волость
Коржевая Слободка дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27761Коржова Слободаселоцентр сільської радир-н Уманськийсільрада Коржовослобідська
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