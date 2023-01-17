деревня Следнево, деревня Следнево, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Следнево

Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
7309Следнево (Иследнево), с. вл.при безымянном пруде.252529102107Церковь православная 1. Ярмарок 2.
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Мархоткинская волость
261СледневоСело2637139124Церковь, сельская школа, рогожная фабрика, ярмарка: в день св. Духа и 1 октября, 4 бакалейных и одна мелочная лавка и 2 булочных.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Дорогобужский район
178328Следневодеревня54°40'00"33°30'00"N-36-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Дорогобужский муниципальный район, Алексинское сельское поселение
66614405137д Следневодеревня
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