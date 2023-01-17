деревня Цуцури, деревня Цуцури, Istras pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Цуцури

Istras pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Истрская волость
73ЦуцурыдеревняГусово, озероСтарослободского, православногоАннопольскому сельскому обществу32

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Istras pagasts
Cucuri100150654ciemsEKS
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